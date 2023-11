"Aspettiamo l’albo professionale"

Si terrà il 2 dicembre, dalle 9 alla Domus S. Giuliano, il convegno dell’associazione A.P.E.I. Marche, che raccoglie pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici. Avrà come oggetto la discussione del disegno di legge in attesa di approvazione alla Camera per l’istituzione dell’Albo professionale. Gli interventi saranno focalizzati in particolare sulla conoscenza e approfondimento degli articoli e delle disposizioni che compongono il testo di legge. "Un importante incontro per conoscere le prospettive e i cambiamenti che interesseranno professionisti e professioniste nel prossimo futuro – spiegano i promotori -. L’istituzione di un albo professionale è infatti un passo molto importante per il riconoscimento delle professioni educative".