"Aspetto due mensilità, situazione inaccettabile"

"Amo il mio lavoro. Ma questa è una situazione inaccettabile. Ho iniziato a lavorare il 20 settembre, ho ricevuto il mio primo stipendio il 28 dicembre". Ludovica Rocchetti, 29 anni, vive a Montecassiano, ma fa la maestra in una scuola primaria di Macerata. È un’insegnante precaria, una dei tanti supplenti che coprono i posti vuoti nella scuola per garantire un servizio o, meglio, un diritto, quello all’istruzione, sancito dalla Costituzione. La stessa in cui si evidenzia la dignità del lavoro che, evidentemente, non viene affatto rispettata. E non da un soggetto qualsiasi, ma dallo Stato che – vale la pena sottolinearlo – dovrebbe dare il buon esempio. "Insegno con contratti a tempo determinato da poco più di tre anni – spiega Rocchetti –. Qualche problema c‘è sempre stato, ma mai come quest’anno. L’anno passato ho avuto un incarico fino al 31 agosto, e sono stata regolarmente pagata ogni mese. Quest’anno si tratta di una di quelle supplenze cosiddette brevi (che, poi, spesso tali non sono), assegnate dalle scuole, con un contratto dal 20 settembre 2023 al 6 giugno 2024. Ho regolarmente preso servizio e mi sono presentata sempre al lavoro in base alle condizioni previste dal contratto, ma i primi dieci giorni di lavoro a settembre mi sono stati retribuiti solo oltre tre mesi dopo, il 28 dicembre. Poi mi hanno pagato ottobre, ma degli stipendi di novembre e dicembre, oltre alla tredicesima, neppure l’ombra. Siamo a gennaio e non so come e quando questi mi verranno corrisposti". È chiaro che in un contesto del genere, la tentazione di lasciare è sempre forte, anche perché si crea una asimmetria tra il lavoro prestato e la retribuzione, con la sensazione – neppure troppo vaga – di essere abbandonati a se stessi. "Io ho sottoscritto un contratto e ogni giorno mi devo recare al lavoro, non posso non farlo – prosegue l’insegnante –. Credo che se lo facessi ne pagherei le conseguenze, perdendo l’incarico. Amo il mio lavoro, ma come io sono chiamata a rispettare i termini del contratto, credo che altrettanto debba fare lo Stato".

E, invece, lo Stato, in qualche modo, addirittura si fa beffa di questi giovani precari. "Continuamente consulto il sito NoiPa, dove si possono verificare i pagamenti della pubblica amministrazione. Spesso trovo il mio cedolino con l’indicazione "in attesa di fondi da parte del Miur". Insomma il ministero non manda i soldi neessari e le scuole non possono pagare. Una situazione incredibile". Ludovica, infine, evidenzia come la sua non sia una delle situazioni peggiori. "Conosco colleghi e colleghe con figli a carico e, magari, con un mutuo sulle spalle o un affitto da pagare che, è facile da capire, si trovano in grande difficoltà. Non credo si possa andare avanti così".