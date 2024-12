Aspp, utili per 300mila euro

Il 2024 dell’Azienda servizi potenza picena (Aspp), che gestisce in città le due farmacie comunali e il servizi dei parcheggi a pagamento, si è chiuso con un fatturato che ha superato i tre milioni e con circa 300mila euro di utili. Per questo, l’amministratore unico dell’Aspp Mario Properzi ha voluto distribuire ai suoi dipendenti dei pacchi regalo con dentro diverse leccornie e prodotti enogastronomici del posto, in occasione delle festività natalizie. Alla consegna erano presenti il sindaco Noemi Tartabini e il governatore delle Marche Francesco Acquaroli. Dopo un breve discorso in cui Properzi ha ringraziato il personale dell’azienda per i risultati ottenuti, è intervenuta anche il sindaco Tartabini. A concludere la cerimonia è stato il governatore Acquaroli che ha messo in evidenza l’importanza e il ruolo della farmacia dei servizi, di cui le Marche sono state le precorritrici in tutta Italia.