"Assaggi d’arte", le opere di Medori nei ristoranti

Un progetto di rete dei ristoratori di Camerino, un’iniziativa che unisce arte, cultura e gastronomia. Domani alle 18, a Villa Fornari, avrà luogo il vernissage di "Assaggi d’Arte" che porterà le opere dell’artista maceratese William "Vivì" Medori in 12 ristoranti della città ducale. L’iniziativa promossa dai ristoratori locali, in collaborazione con il Comune e l’Associazione Musicamdo, nasce con l’intento di affrontare in modo attivo le sfide di un contesto urbano e sociale frammentato in seguito al sisma 2016. La collezione di opere di William Medori, scomparso lo scorso anno, va ad arricchire il panorama culturale della città e dei suoi luoghi di ritrovo e ristorazione. Un ringraziamento va alla generosità della famiglia Medori, che ha concesso la collezione in prestito per tale iniziativa. Fino a domenica 19 maggio, i ristoranti di Camerino si trasformeranno in vere e proprie gallerie d’arte. "Assaggi d’Arte" fonde l’arte con la gastronomia, invitando gli appassionati di cultura e buona cucina a partecipare a questa esperienza.