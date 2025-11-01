Assalto ai portavalori, l’Ugl:: "Encomio per le guardie giurate"

Ugl Sicurezza Civile ha presentato formale richiesta di encomio per le Guardie Particolari Giurate (Gpg) dipendenti dell’istituto di vigilanza Vedetta 2 Mondialpol, indirizzando l’istanza ai prefetti e ai questori di Macerata e Ancona, nonché ai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri dei due territori. "La sera del 27 ottobre scorso, lungo la corsia sud dell’A14, a pochi chilometri dal casello di Porto Recanati, un furgone portavalori è stato assaltato con armi da fuoco ed esplosivo – spiega il sindacato –. Le Gpg impegnate nel servizio di trasporto e scorta valori hanno reagito con prontezza e rigoroso rispetto delle procedure, proteggendo i beni affidati e mettendo a rischio la propria incolumità. La proposta di encomio è estesa anche agli operatori della centrale operativa, che hanno gestito l’emergenza con rapidità e sangue freddo, attivando le procedure previste e contribuendo a salvaguardare l’incolumità dei colleghi e i beni dei clienti". Il sindacato esprime un ringraziamento all’Arma dei carabinieri e alla polizia di Stato per il pronto intervento e la collaborazione istituzionale. Carlo Oligno, segretario UgL Sicurezza Civile Ancona e promotore dell’iniziativa, ha detto: "Questi colleghi hanno dimostrato cosa significa professionalità in condizioni estreme. Chiediamo un encomio ufficiale che riconosca pubblicamente il loro coraggio e il valore di procedure che, quella notte, hanno fatto la differenza: un servizio reso oltre il dovere e con alto senso di responsabilità".