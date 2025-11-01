Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiValentina di AmiciFerrara Food FestivalKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaAssalto ai portavalori, l’Ugl:: "Encomio per le guardie giurate"
1 nov 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Assalto ai portavalori, l’Ugl:: "Encomio per le guardie giurate"

Assalto ai portavalori, l’Ugl:: "Encomio per le guardie giurate"

Ugl Sicurezza Civile ha presentato formale richiesta di encomio per le Guardie Particolari Giurate (Gpg) dipendenti dell’istituto di vigilanza Vedetta...

L’autostrada bloccata dopo l’assalto ai portavalori di lunedì e, sotto, Carlo Oligno, segretario Ugl Sicurezza Civile Ancona

L’autostrada bloccata dopo l’assalto ai portavalori di lunedì e, sotto, Carlo Oligno, segretario Ugl Sicurezza Civile Ancona

Per approfondire:

Ugl Sicurezza Civile ha presentato formale richiesta di encomio per le Guardie Particolari Giurate (Gpg) dipendenti dell’istituto di vigilanza Vedetta 2 Mondialpol, indirizzando l’istanza ai prefetti e ai questori di Macerata e Ancona, nonché ai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri dei due territori. "La sera del 27 ottobre scorso, lungo la corsia sud dell’A14, a pochi chilometri dal casello di Porto Recanati, un furgone portavalori è stato assaltato con armi da fuoco ed esplosivo – spiega il sindacato –. Le Gpg impegnate nel servizio di trasporto e scorta valori hanno reagito con prontezza e rigoroso rispetto delle procedure, proteggendo i beni affidati e mettendo a rischio la propria incolumità. La proposta di encomio è estesa anche agli operatori della centrale operativa, che hanno gestito l’emergenza con rapidità e sangue freddo, attivando le procedure previste e contribuendo a salvaguardare l’incolumità dei colleghi e i beni dei clienti". Il sindacato esprime un ringraziamento all’Arma dei carabinieri e alla polizia di Stato per il pronto intervento e la collaborazione istituzionale. Carlo Oligno, segretario UgL Sicurezza Civile Ancona e promotore dell’iniziativa, ha detto: "Questi colleghi hanno dimostrato cosa significa professionalità in condizioni estreme. Chiediamo un encomio ufficiale che riconosca pubblicamente il loro coraggio e il valore di procedure che, quella notte, hanno fatto la differenza: un servizio reso oltre il dovere e con alto senso di responsabilità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

A14Carabinieri