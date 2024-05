Assalto al bus con le famiglie: tifoso identificato

Identificata l’identità di uno degli ultras che domenica sera ha aggredito il pullman dei tifosi della recanatese, di ritorno dalla partita contro la Vis Pesaro. Si stringe il cerchio degli inquirenti, digos e polizia scientifica, sul manipolo di ultras che domenica sera ha preso a sassate uno dei 4 pullman della squadra avversaria, proprio quello che trasportava ragazzini e famiglie, 53 passeggeri e l’autista. In tutto, secondo le prime ricostruzioni, i responsabili sarebbero tre con in testa il cappuccio nero della felpa, e avrebbero fatto parte di un gruppetto di dieci, come riferito dai testimoni che li hanno visti dal pullman. Hanno preso a sassate e a colpi di fumogeni e bengala uno dei quattro pullman che nella serata di domenica avevano appena oltrepassato il casello di Pesaro. Li aspettavano appostati da una collinetta adiacente per compiere quella che, secondo gli inquirenti, sarebbe un’azione premeditata e che per fortuna non si è trasformata in tragedia. Per raggiungere il luogo scelto per l’aggressione hanno utilizzato una strada laterale che costeggia la rete autostradale. Gli inquirenti sono vicinissimi all’identificazione di tutti i responsabili grazie alle testimonianze e alle telecamere, ma anche passando al setaccio le chat e i messaggi scambiati sui siti e sui canali social.

a. m.