"Assalto in A14, furti e spaccio. Più attenzione sulla sicurezza"

Purtroppo, quanto accaduto sull’A14 rappresenta solo l’ultimo e il più efferato atto criminale compiuto nell’ultimo anno a Potenza Picena. Da cittadino, chiedo che il sindaco Noemi Tartabini e l’assessore alla sicurezza Salvatore Palmiero si attivino concretamente, in collaborazione con le forze dell’ordine, per contrastare i fenomeni di illegalità che iniziano a non essere più episodici". È quanto afferma l’ingegnere Tommaso Gaballo, consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura, tesserato con il Partito democratico. Il suo riferimento è ai fatti di lunedì sera, quando i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno arrestato a Porto Potenza tre banditi che, insieme ad altri complici, avevano assaltato poco prima due furgoni portavalori sull’A14, all’altezza di Porto Recanati. Il consigliere d’opposizione sottolinea, però, che di recente si sono consumati pure svariati episodi di microcriminalità in città.

"Una realtà, quella di Potenza Picena, dove nel 2025 si è assistito a ben tre assalti ai bancomat del paese – dice Gaballo –. Dove appena due settimane fa è stata effettuata una retata antidroga in un bar di proprietà del Comune e dato in gestione a privati. Dove la settimana scorsa si è registrata un’altra denuncia per spaccio. Dove, giusto pochi mesi fa, svastiche e graffiti di qualche vandalo imbrattavano il lungomare. Dove ad aprile – rincara la dose – si è verificato un accoltellamento in pieno giorno. Dove il susseguirsi di furti in appartamento ha purtroppo toccato anche il sindaco stesso, che ha ricevuto anche in consiglio comunale la piena solidarietà di tutti, noi in primis, per quanto accadutole". Per questo motivo, aggiunge ancora Gaballo, l’amministrazione del sindaco Tartabini deve subito intervenire sul fronte sicurezza. "Dev’essere richiesto un adeguato numero di carabinieri per le due stazioni di Potenza Picena e Porto Potenza, cronicamente sotto organico – riprende l’esponente del Pd –. È necessario effettuare investimenti sui sistemi di videosorveglianza del territorio, in parte rotti e non funzionanti, e connetterli con le caserme locali. Si deve promuovere la cultura della legalità a più livelli, per avere una cittadinanza attenta. La sicurezza e la legalità sono patrimonio comune – conclude Gaballo –, e su tali temi l’amministrazione troverà senza dubbio la sponda del nostro gruppo consiliare di minoranza".

Giorgio Giannaccini