Assalto a un portavalori in A14 nelle Marche: forte boato con esplosione del veicolo blindato. La diretta

Porto Recanati (Macerata), 27 ottobre 2025 – Assalto a un portavalori in autostrada. E’ successo attorno alle 18 di oggi nel tratto di A14 nel territorio di Porto Recanati, all’altezza della zona industriale, nella carreggiata in direzione sud. I testimoni parlano di un forte boato con l’esplosione del veicolo blindato.
A entrare in azione sarebbe stata una banda armata composta da circa otto persone. Prima di far esplodere il portavalori, i malviventi avrebbero sparso chiodi su tutta la carreggiata.
Servizio in aggiornamento
L’assalto ha mandato in tilt il traffico: al momento la circolazione lungo l’autostrada è completamente bloccata