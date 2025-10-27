Malamovida, il ritorno

27 ott 2025
27 ott 2025
REDAZIONE MACERATA
Assalto a un portavalori in A14 nelle Marche: forte boato con esplosione del veicolo blindato. La diretta

Paura in autostrada nel territorio di Porto Recanati (Macerata), all’altezza della zona industriale. A entrare in azione sarebbe stata una banda armata composta da circa otto persone

Assalto a un portavalori in autostrada, nel tratto di A14 nel territorio di Porto Recanati (foto generica)

Porto Recanati (Macerata), 27 ottobre 2025 – Assalto a un portavalori in autostrada. E’ successo attorno alle 18 di oggi nel tratto di A14 nel territorio di Porto Recanati, all’altezza della zona industriale, nella carreggiata in direzione sud. I testimoni parlano di un forte boato con l’esplosione del veicolo blindato.

A entrare in azione sarebbe stata una banda armata composta da circa otto persone. Prima di far esplodere il portavalori, i malviventi avrebbero sparso chiodi su tutta la carreggiata. 

Servizio in aggiornamento

17:41
Traffico in tilt

L’assalto ha mandato in tilt il traffico: al momento la circolazione lungo l’autostrada è completamente bloccata

