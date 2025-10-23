Assalto al pullman in Brasile: “Erano 10 e tutti armati, pensavo che sparassero”

Macerata, 23 ottobre 2025 – “C’era paura, ma sono riuscita a evitare il panico e a rimanere lucida. Ho nascosto il mio iPad, e con quello siamo riusciti a chiamare i soccorsi”. Ha mantenuto un invidiabile sangue freddo Ludovica Rossetti, la studentessa 26enne di Corridonia sequestrata e rapinata assieme ai passeggeri di un pullman di linea in Brasile. La ragazza si è trasferita per un semestre a Limeira, non lontano da San Paolo, nell’ambito di un progetto dell’Università di Macerata e venerdì scorso, di ritorno da un viaggio dalle cascate di Iguazù (una delle principali attrazioni del Paese verdeoro), è finita nell’imboscata tesa da una decina di banditi armati.

Ludovica, come sono andate le cose?

“La scorsa settimana sono andata da sola a Iguazù, dove ci sono le famose cascate. Al ritorno, ho perso per due minuti il bus delle 15 che avevo prenotato e sono salita su quello delle 17, nell’ultimo posto libero. Il tragitto doveva durare sedici ore”.

Quando c’è stato l’agguato?

“Dopo quattro o cinque ore di viaggio. Ci eravamo fermati per cena e, dopo la ripartenza, mi sono addormentata. Dopo un po’ mi sono svegliata, c’era un uomo che in portoghese urlava: “Assaltatori, assaltatori!” Siamo stati affiancati da alcune camionette, che ci hanno dirottato su una strada nel nulla, con il buio più totale”.

Quanti erano i banditi?

“Una decina di uomini, con i volti coperti dai passamontagna e le armi in mano. Il pullman era a due piani e dove ero io sono saliti in due con le pistole. Per prima cosa ci hanno intimato di consegnare tutti i telefoni: volevano evitare che chiamassimo polizia. Ci hanno detto di mettere le mani dietro la testa. Io sono rimasta molto lucida: volevano che mettessimo i telefoni in uno zaino. Ho cercato di prendere tempo, facendo finta di cercarlo. Poi uno dei banditi mi ha chiesto se l’avevo consegnato, così ho dovuto darglielo”.

Poi cos’è successo?

“Hanno iniziato a requisire i portafogli. La gente chiedeva di poter tenere almeno i documenti, ma loro hanno preso tutto. Io sono riuscita a nascondere nella felpa documenti, tessera sanitaria, bancomat: ho consegnato il portafogli con l’equivalente di 20/30 euro. Poi hanno iniziato a prendere le borse che erano a bordo: hanno ammassato tutti noi nel secondo piano del bus e messo sottosopra il primo, poi la stessa cosa di sopra. Hanno anche staccato dei sedili”.

Lei è stata minacciata? Le hanno fatto del male?

“Non c’è stata nessuna violenza: ci hanno spinto per ammassarci oppure ci urlavano che era il loro ultimo avvertimento. A un certo uno dei banditi ha detto a me e a un’altra ragazza che se non volevamo vedere potevamo girarci: in quel momento ho temuto che volessero sparare all’autista”.

È riuscita a salvare qualcosa?

“Ho spinto il mio iPad in fondo al portaoggetti in alto e per fortuna non l’hanno trovato. Era l’unico dispositivo rimasto sul pullman e l’ho usato per chiamare i soccorsi. Essendoci il wifi, ho contattato amici brasiliani su Instagram. Loro hanno chiamato la polizia”.

Quanto è durato il tutto?

“Un’oretta/un’ora e mezzo. Hanno preso anche tutti gli zaini in stiva, nel mio c’erano solo vestiti, shampoo e prodotti per l’igiene, ma c’era chi aveva anche cose importanti. Poi ho scoperto che cercavano la droga, perché questa tratta è usata per trafficare sostanze stupefacenti. Non so se l’hanno trovata o meno”.

Sarà stata una situazione choccante…

“Anche se ero sola ed ero l’unica straniera a bordo, non sono entrata nel panico né ho avuto eccessivamente paura. Avevo capito che la loro intenzione era derubarci, ma volevano evitare la violenza”.

La polizia è riuscita ad acciuffare i rapinatori?

“È arrivata poco dopo la chiamata, ma i banditi si erano dileguati. Abbiamo provato con la localizzazione dei telefoni, ma avevano spento tutto”.

Pensa di anticipare il ritorno in Italia?

“No, il mio semestre all’Università finisce a novembre, ma voglio rimanere anche a dicembre per viaggiare attraverso il Brasile, nonostante quello che è successo. Questa disavventura non cambia la mia idea del Brasile”.