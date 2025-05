"Assediati dai lupi, abbiamo paura"

"Da oltre un anno abbiamo paura a uscire di casa, per via della presenza di lupi che scorrazzano qua intorno. Domenica è stata sbranata la cagnolina di un vicino, e nei mesi scorsi lo stesso è toccato ad altri cani, gatti e polli. Ho scritto alla prefettura e al sindaco Noemi Tartabini, ma non hanno mai risposto. La situazione è insostenibile e presenterò un esposto sulla vicenda". È quanto denuncia l’avvocato Massimo Pistelli, che ha una seconda casa nella campagna di Montecanepino a Potenza Picena, dove va quasi ogni giorno a curare il giardino e a prendersi cura di diversi alberi da frutto. Stando alla sua segnalazione, si tratta di un problema che va avanti da tempo. "Sarà da un anno che ho scritto alla prefettura di Macerata e al sindaco Tartabini per segnalare la situazione, dato che spetta a loro tutelare l’incolumità pubblica – dice l’avvocato Pistelli –. Tuttavia non hanno mai risposto. Gli unici a farsi vivi sono gli agenti della polizia provinciale, che ho sentito l’altra sera perché la cagnolina di un vicino è stata sbranata dai lupi. Ma in realtà tanti altri animali domestici e da cortile sono spariti nel nulla e appartenevano ad alcuni vicini di casa. I lupi – aggiunge – stanno attaccando pure gli animali selvatici della zona e nei mesi scorsi hanno ucciso due caprioli, ai quali davo da bere quando passavano sul mio terreno. Ho ritrovato le carcasse. Inoltre sono stati uccisi anche una quindicina di cinghiali". Ma soprattutto gli abitanti della zona hanno paura per la propria incolumità. "Ormai ho timore ad andare nel mio giardino quando si fanno le 19, visto che i lupi escono all’imbrunire – riprende Pistelli –. Per questo ho installato delle fototrappole qui vicino, e hanno immortalato diversi esemplari a pochi metri dalla mia abitazione. Sia al sindaco che alla prefettura ho chiesto che quei lupi vengano catturati e portati altrove, in un luogo dove non possano far danni. Però nessuno vuole muoversi e così facendo si arriverà prima o poi a qualche tragedia, perché la situazione è diventata gravissima". Il legale intende tutelarsi in qualche modo. "Se non avrò risposte, allora sarà mia premura presentare un esposto alla procura – conclude il professionista poteentino –. I lupi non sono presenti solo a Montecanepino, ma vagano anche in zona Fornaci e lungo San Girio. Dobbiamo fare attenzione". Giorgio Giannaccini