Assegnate le case a due famiglie

Sono stati appena assegnati gli alloggi Erap (e cioè le così dette "case popolari") a due famiglie indigenti di Porto Recanati. Non a caso il Comune aveva stilato nei mesi scorsi una graduatoria, a seguito delle domande presentate da diversi nuclei familiari in difficoltà. E lunedì, tramite due determine, è stato ufficializzato chi usufruirà di tali appartamenti. Alla famiglia risultata prima nel punteggio, saranno consegnate le chiavi di un’abitazione in via Del Sole (84 metri quadri con garage).

Mentre alla seconda in graduatoria, sarà data una casa in via Gigli (90 metri quadri con posto macchina e cantina). A tracciare il punto è l’assessore ai Servizi sociali, Sonia Alessandrini. "In tutto sono state presentate 70 domande: 25 non ammesse per carenza di requisiti, mentre altre 45 ammesse alla graduatoria definitiva – dice Alessandrini -. Perciò, sono state assegnate entrambe le case alle prime due famiglie. Di sicuro, è una cosa positiva poter affidare due appartamenti a delle persone in difficoltà, soprattutto in un periodo dove il mercato immobiliare a Porto Recanati è completamente fermo e rivolto maggiormente agli affitti estivi, lasciando gran parte delle famiglie in condizioni di estremo disagio e difficoltà. La richiesta di aiuto in tal senso è enorme – osserva ancora Alessandrini - e il Comune non ha i mezzi e le capacità per soddisfare un’esigenza del genere. Il bonus inquilini morosi, seppur di aiuto, non è in grado di rispondere a tale necessità". Intanto, i due alloggi sono stati appena ristrutturati e tra non molto verranno dare le chiavi ai nuovi inquilini.

"La consegna sarà effettuata dall’Erap – precisa l’assessore Alessandrini -. Inoltre sono stati effettuati dei lavori di ripristino nelle due abitazioni, che oggi risultano imbiancate e pronte. Ora gli uffici manderanno tutta la documentazione all’Erap, che deve fare la propria istruttoria. Li abbiamo contattati per sapere la tempistica ma non si sono sbilanciati, probabilmente avverrà entro la fine dell’anno. Ci tengo a ringraziare, per il lavoro svolto, le impiegate dell’ufficio comunale competente e la dirigente del settore Rachele Fermani".

