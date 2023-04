Assegnati gli Oscar del Carlino Cambio e Sbaffi i più votati

Targa ricordo per Alberto Cambio e Riccardo Sbaffi, che ieri mattina sono stati premiati nella redazione del Carlino per aver vinto l’edizione 2022 del Maceratese dell’anno, il concorso che valorizza alcuni personaggi che hanno tenuto alto il nome della nostra provincia in vari ambiti, dallo sport al sociale, dalla musica alla cultura. Il campione settempedano del Deca Iron di thriatlon (una gara di 38 chilometri di nuoto, 1.800 in bicicletta e 422 di corsa) e il maceratese presidente della locale sezione dell’Associazione italiana leucemie (Ail) hanno ringraziato il Carlino per la "bella iniziativa che porta alla ribalta tante storie locali spesso poco conosciute" e sono stati premiati con una targa ricordo dal caporedattore Giancarlo Falcioni e dal vice Stefano Cesetti. L’incontro è stato anche un’occasione per confrontarsi sui prossimi progetti in cantiere. Cambio è sempre in allenamento ed è pronto a partire ad agosto per la Norvegia dove si cimenterà in un’altra impresa ad alto tasso di energia: una gara che lo vedrà nuotare in un fiordo e scalare diverse montagne prima in bici e poi di corsa. Sbaffi, invece, ha raccontato del lavoro continuo che si sta facendo per far crescere la sezione locale dell’Ail e diffondere una maggiore informazione e favorire la cultura della prevenzione. Tra le iniziative che hanno avuto un buon riscontro la vendita delle uova pasquali con quasi 10mila pezzi venduti tra le sezioni di Macerata e Ancona, ma anche la vendita delle stelle di Natale resta sempre una delle "vetrine" più importanti per conoscere l’associazione. Nella competizione organizzata dal Carlino, Cambio ha ottenuto 2.790 preferenze piazzandosi al primo posto nella classifica stilata grazie ai coupon inviati dai lettori, mentre Sbaffi ha ricevuto 1.422 preferenze. Terzo posto, con 1.168 preferenze, per monsignor Sandro Salvucci, cresciuto a San Claudio e da quasi un anno arcivescovo di Pesaro che, però, non ha potuto partecipare alla premiazione. In totale sono 13.803 i tagliandi arrivati in redazione per votare uno dei venti personaggi scelti per l’edizione 2022.