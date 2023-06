Assegnati i lavori per l’ex cortile delle Clarisse

È stato il Consorzio Stabile Energos, con sede a Valdilana (BI), ad aggiudicarsi l’appalto per i lavori di ristrutturazione dell’ex cortile delle Clarisse, da adibire a spazio pubblico polivalente e parcheggio a servizio del quartiere di Castelnuovo di Recanati. Si tratta di uno dei 5 progetti finanziati con cinque milioni del Pnrr. Per l’ex cortile l’importo assegnato ammonta a 400mila euro. Energos ha presentato la miglior offerta, con un ribasso d’asta del 19,566%, aggiudicandosi l’appalto per 266.116 euro. Gli altri interventi finanziati sono il restauro del Castello di Montefiore (1,7 milioni); nel rione Castelnuovo l’ex asilo Carancini (600mila euro) e l’impianto sportivo polivalente (600mila); la ristrutturazione del verde pubblico e dell’ex Club Aquila (400mila); il restauro dell’edificio comunale "ex Filanda Mattutini" (500mila) e la riqualificazione di alcuni locali comunali adiacenti al Museo Villa Colloredo Mels (800mila).