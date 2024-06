Assegnato il premio Annibal Caro. La vincitrice è Barbara Teresi

È Barbara Teresi la vincitrice della settima edizione del premio Annibal Caro, per la traduzione dall’arabo di "La casa dei notabili" della tunisina Amira Ghenim (edizioni e/o). Si è aggiudicata il riconoscimento assegnato il 6 giugno di ogni anno e che porta il nome del traduttore dell’Eneide, nato a Civitanova. Premio ex aequo della giuria tecnica per i finalisti Maurizia Balmelli, per la traduzione dall’inglese di "Il passeggero" di Cormac McCarthy (Einaudi) e Tommaso Pincio per la traduzione dall’inglese di "Cassa 19" di Claire-Louise Bennett (Bompiani). La traduzione di Teresi ha convinto 180 giurati. "Dedico questo premio a mia mamma, che mi ha insegnato l’amore per la lingua italiana, ad Amira Ghenim e a tutte le letterature cosiddette minori che minori non sono" ha detto appena proclamata. "La questione dell’arabo – ha spiegato – è complessa perché esiste una lingua forbita e letteraria, ma ogni paese ha una lingua colloquiale. Ghenim fa emergere una Tunisia più autentica, con i conflitti ideologici e culturali che hanno animato il paese dagli anni ‘30. Per questo ho trovato importante mettere in luce il dibattito pubblico sulla questione della donna con il grande protagonista “in absentia“ Taher al Haddad, che si è battuto per i diritti degli oppressi. L’autrice voleva rendergli omaggio perché tutte le tunisine hanno un debito nei suoi confronti. Questo è un romanzo femminista".

Il comitato tecnico scientifico ha conferito il premio alla carriera a Riccardo Duranti, e il premio Antonio Prenna a BookMarchs-L’altra voce, primo festival marchigiano dedicato alla traduzione curato da Stella Sacchini.