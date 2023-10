Assegnato un altro alloggio popolare. Leonelli: "Il decimo durante il nostro mandato"

Assegnato un alloggio popolare a Castelraimondo, gioia anche per l’assessore Ilenia Cittadini e per il sindaco Patrizio Leonelli. "L’assegnazione di alloggi popolari, che tanto auspicano i nuclei richiedenti, è sempre un motivo di gioia e di orgoglio – ha affermato l’assessore ai Servizi sociali Cittadini - la casa è infatti il primo tassello per l’inclusione sociale, la base su cui costruire il proprio futuro. Ringrazio il grande lavoro svolto dall’Ufficio Servizi sociali (foto) che ha colto e raccordato tutte le opportunità disponibili programmando, insieme e in stretta collaborazione con l’Erap di Macerata, gli interventi di ripristino degli alloggi disponibili. Il Servizio sociale di Castelraimondo continuerà a lavorare nell’incessante compito di reperire sempre più alloggi, al fine di rispondere alle richieste della cittadinanza". Soddisfazione anche per il sindaco Leonelli: "L’operato dell’Ufficio Servizi sociali e dell’assessore preposto ha permesso ad oggi la consegna di 10 alloggi dall’inizio del nostro mandato".