Assegnazione Sae, attesa la graduatoria

Entro lunedì il Comune di Caldarola predisporrà una prima graduatoria per l’assegnazione delle strutture abitative di emergenza, Sae. In base ad una delibera della giunta regionale dell’estate scorsa, è stato stabilito che, una volta soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, si può procedere all’assegnazione delle Sae eventualmente rimaste libere per esigenze abitative non direttamente connesse agli eventi sismici. In questo caso gli abitanti sono tenuti a corrispondere un contributo, parametrato ai canoni stabiliti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica decurtato del 30%.