Assegnazioni Appartamenti a Tolentino: Luconi sulle Revoche

Il Consiglio comunale si è acceso con l’interrogazione della minoranza Tolentino nel Cuore, in cui la capogruppo ed ex vicesindaco Silvia Luconi ha chiesto chiarimenti all’assessore Flavia Giombetti sulle revoche delle assegnazioni degli appartamenti (sostitutivi delle Sae), che stanno arrivando in questi giorni ai nuclei familiari assegnatari. "È stata la precedente amministrazione, nella delibera del 2 luglio 2021 – ha detto Giombetti – a scrivere "le assegnazioni avranno effetto fino alla predisposizione di diversi criteri da parte della Regione e eventuali assegnazioni che rientrino in tali parametri saranno salvaguardate mentre saranno revocate quelle incompatibili". I diversi criteri della Regione sono arrivati, e la nostra amministrazione ha deciso di adottare i primi cinque legati al sisma. Se ad oggi sono arrivate più di 70 domande, evidentemente il fabbisogno degli aventi diritto non è stato ancora soddisfatto". "I criteri della Regione non sono diversi, sono integrati – ha replicato Luconi -. Si parla di priorità del sisma e voi state revocando gli appartamenti a chi già ci vive perché ha casa inagibile; in più state revocando a casi sociali dichiarati dagli uffici comunali. Tra l’altro il contratto con un caso sociale che volete revocare è stato stipulato a luglio del 2022, durante l’amministrazione Sclavi e ad un mese dalla pubblicazione della delibera di giunta regionale (giugno 2022). È sotto gli occhi di tutti che in 13 mesi la città sia ferma".

l. g.