Assegni di cura per disabili e anziani. Ecco i requisiti

Assegni di cura per i disabili ma anche per gli anziani che soffrono di demenza e necessitano così di assistenza a casa. Lo rende noto il Comune di Porto Recanati, che ha pubblico due avvisi per informare le famiglie e i cittadini intenzionati a presentare domanda. "L’assegno di cura un’opportunità rivolta ai cittadini disabili, le cui famiglie assicurano la necessaria assistenza al domicilio direttamente o indirettamente – scrive nell’atto l’ente comunale -. Potranno fare richiesta i residenti o domiciliati in uno dei nove Comuni dell’Ats 14 (tra cui rientrano anche Porto Recanati, Recanati, Potenza Picena e Montefano), che abbiano i seguenti requisiti: 65 anni di età e condizione di non autosufficienza (diritto all’indennità di accompagnamento o altre indennità dirette), con Isee non superiore a 25mila euro". Mentre il secondo avviso "è volto ad individuare i soggetti fruitori delle prestazioni previste dal Sad (Servizio di assistenza domiciliare)".