Assegno di cura per gli anziani. Via alle domande

Da domani è possibile presentare la domanda di accesso all’assegno di cura per anziani non autosufficienti. Il sussidio di 200 euro mensili per un anno è finalizzato a sostenere chi è assistito a domicilio direttamente da familiari o con l’ausilio di assistenti familiari. La richiesta va presentata entro il 18 aprile ed è pensata per persone con 65 anni di età non autosufficienti, residenti nel territorio dell’Ats 15, che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo dell’invalidità civile pari al 100% e che siano titolari dell’indennità di accompagnamento. I beneficiari devono usufruire di un’adeguata assistenza nel proprio domicilio nelle modalità verificate dall’assistente sociale, che valuta la presenza dei requisiti. La domanda può essere presentata dai familiari o soggetti delegati, dal soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente o dall’anziano stesso quando è in grado di determinare e gestire le decisioni che lo riguardano. Alla domanda, che va presentata sulla piattaforma dell’Ats, devono essere allegati la certificazione relativa all’indennità di accompagnamento e quella relativa all’invalidità, la dichiarazione sostitutiva unica attestante la richiesta dell’Isee e il documento di identità del richiedente e della persona anziana.

"Questo provvedimento rappresenta un passo significativo verso la promozione della dignità e del benessere dei nostri anziani, permettendo loro di rimanere nel proprio ambiente domestico, circondati dall’affetto dei propri cari. Siamo consapevoli delle sfide che le famiglie devono affrontare quando si prendono cura di un anziano", dichiara l’assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro.