Assegno di cura, pronta la graduatoria

È stata pubblicata la graduatoria dell’Ambito Territoriale per l’erogazione dell’assegno di cura per anziani non autosufficienti per l’anno 2023, che è in fase di liquidazione. Il contributo di 200 euro per dodici mensilità, messo in atto dalla Regione, è finalizzato a sostenere gli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio direttamente da familiari o da assistenti familiari con regolare contratto di lavoro. Il servizio è destinato a persone con 65 anni, non autosufficienti che abbiano già ottenuto il riconoscimento definitivo dell’invalidità civile pari al 100% che siano titolari dell’indennità di accompagnamento. Nella graduatoria è indicato il numero di protocollo assegnato alla domanda, consultabile nella sezione "Richieste inviate". Maggiori informazioni si possono richiedere inviando una mail all’indirizzo [email protected] o telefonando allo 0733-256344 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18).