Assemblea annuale: si vota il direttivo

Convocata oggi l’assemblea annuale Avis. I donatori sono chiamati a votare il direttivo, che poi eleggerà il presidente. Termina quindi l’era di Chiara Cesaretti, dopo il secondo mandato. Potranno votare i 1.596 associati (di cui 1.579 donatori attivi), anche per un addetto contabile e di bilancio, nella sede di via Mandela, oggi dalle 18 alle 20 e domani dalle 10 alle 12. Nell’assemblea odierna si voteranno anche bilancio consuntivo e preventivo. Spazio poi alla designazione dei delegati per l’assemblea provinciale di Macerata e alle candidature per gli organi Avis nazionale e regionale. Nel 2024 a Civitanova sono state effettuate 2.767 donazioni di cui 2.106 di sangue intero e 661 di plasma. Neel 2025 ricorre il 70esimo anno di fondazione dell’associazione, ed è prevista una festa con Esine.

f. r.