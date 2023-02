Assemblea Avis per approvare il bilancio consuntivo

E’ convocata per oggi l’assemblea annuale dell’Avis. Appuntamento alle 18 nei locali di via Buozzi, con la riunione aperta a tutti i suoi 1.498 soci e l’ordine del giorno relativo all’approvazione del bilancio consuntivo 2022. E intanto, via a tre interessanti progetti: il premio nati 2022, il bando per l’attribuzione di incentivi allo studio per i diplomati meritevoli e la ventisettesima edizione del concorso ‘Paolo Ciarapica’. Quanto al primo, si tratta di un premio in danaro destinato ai nati tra gennaio e dicembre 2022 che abbiano almeno uno dei due genitori già socio donatore di Avis Civitanova o che lo diventerà entro sabato 29 aprile 2023. Presentando le domande, "madri e padri – spiega il presidente di Avis Chiara Cesaretti – avranno dunque la possibilità di ricevere una cifra utilizzabile in prodotti per l’infanzia, oltre a un gadget personalizzato con il nome del bambino". L’iniziativa è intitolata a Desiré Cognigni, la piccola di appena 16 mesi deceduta lo scorso aprile a causa di un male. Il concorso ‘Paolo Ciarapica’, indetto per il corrente anno scolastico con lo scopo di diffondere tra i giovani la cultura della solidarietà e della donazione. A tal proposito i volontari di Avis stanno conducendo una campagna informativa nelle scuole, proprio per illustrare il ruolo dell’associazione e l’importanza del dono. Iniziativa che segue la realizzazione dei disegni, da parte degli alunni delle quinte elementari e delle medie civitanovesi che hanno aderito al progetto, con le dodici raffigurazioni più belle pubblicate nelle pagine del calendario Avis 2023. Gli autori della dozzina di opere si aggiudicano così un buono per l’acquisto di materiale economico. E tra le proposte più interessanti del calendario spicca il lavoro di una allieva dell’Istituto comprensivo via Regina Elena che ha realizzato un graffito con la frase ‘Plasma la solidarietà’. Infine, il concorso scuola per i diplomati che abbiano ottenuto la maturità con 100 e 100 lode. Nella circostanza, se il ragazzo "è donatore oppure ha intenzione di diventare tale – prosegue Cesaretti – e ha presentato la domanda entro il 15 ottobre 2022, potrà ricevere un buono in denaro utilizzabile a suo piacimento". Quanto ai numeri della solidarietà, va poi ricordato che nella nostra città, lo scorso anno sono state effettuate 2.826 donazioni di cui 2.177 di sangue e 649 di plasma.

Francesco Rossetti