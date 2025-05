Assemblea Bcc,. Gabriele Chiarici eletto nel Cda

Gabriele Chiarici (nella foto), perito agrario recanatese, 68 anni, è il nuovo consigliere del Cda della Banca di credito cooperativo Recanati-Colmurano che ieri mattina al Palasport di Recanati ha riunito i soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024. All’ordine del giorno c’era anche l’elezione del nuovo componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione del consigliere dimissionario ed ex presidente Sandrino Bertini. Il Cda aveva indicato come candidato Maurizio Stacchiotti, ma era giunta anche, in base a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento assembleare, la candidatura spontanea del socio Chiarici. Sono stati in tutto 919 i soci che hanno votato e, di fatto, si sono quasi divisi a metà nella scelta: 481 persone hanno scelto Chiarici e 438 Stacchiotti. Il Cda ora, presieduto da Gerardo Pizzirusso, è composto da Paolo Maggini, vice Presidente vicario, e dai consiglieri Mirella Ascani, Silvia Burini, Giacomo Camilletti, Alfredo Giampaoli, Emanuela Serenelli e Roberto Toninel oltre al neo eletto Chiarici. Soddisfatto della partecipazione massiccia dei soci al Palasport il presidente Pizzirusso. "È stato approvato il bilancio 2024 – ha detto Pizzirusso – chiuso con un utile netto di 3 milioni e 669.418 euro. Ottima partecipazione dei soci in un clima di grande serenità per approvare un bilancio che mostra numeri assai positivi e dimostra la costante crescita della banca, nonché la sua solidità patrimoniale, merito del grande lavoro e del quotidiano impegno della direzione e di tutti i dipendenti".