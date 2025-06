Assemblea Cna, attenzione sulle imprese in crisi

Si è svolta al centro socio-educativo di Sambucheto di Montecassiano l’assemblea elettiva della Cna zonale di Cingoli e Appignano. Oltre all’elezione di Daniele Rango alla presidenza zonale, sono stati designati i tre delegati che rappresenteranno l’area in assemblea provinciale: Alessandra Lo Giudice, Federico Domizi e Rossano Biagini. Il direttore della Cna Macerata Massimiliano Moriconi ha illustrato i dati elaborati dal Centro studi Cna Marche sull’andamento delle imprese attive nel periodo 2018-2024, evidenziando un trend negativo che impone una riflessione e azioni condivise. A seguire Lucia Pistelli, funzionaria Cna e referente per il territorio, ha presentato "le attività che l’associazione porta avanti quotidianamente a fianco di imprese, cittadini, pensionati e donne". Pistelli ha inoltre esposto il lavoro dell’Osservatorio Cna nazionale sulla burocrazia, soffermandosi su casi concreti che coinvolgono direttamente i Comuni, come il SuperSuap o la semplificazione delle procedure per l’installazione delle insegne commerciali. Uno dei momenti centrali dell’assemblea è stata la proposta lanciata da Cna per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con le amministrazioni locali, finalizzato alla valorizzazione turistica dell’artigianato locale e delle aziende della filiera collegata.