Assemblea con i residenti del centro storico: "Consiglio di quartiere non rappresentativo"

"Tra i residenti del centro la sfiducia nel consiglio di quartiere è assoluta. Non ritengono rappresenti le loro istanze". Alleanza Verdi e Sinistra, M5S e Strada Comune organizzano incontri in varie zone della città per ascoltare le esigenze dei cittadini. Durante l’ultima riunione, che ha raccolto diversi residenti del centro storico, gli argomenti sono stati la problematica raccolta dei rifiuti e l’accessibilità al centro. Il consigliere comunale Alberto Cicarè, uno dei promotori di questi incontri, spiega che "i residenti in assemblea, hanno sottolineato che manca un interlocutore con l’amministrazione, e segnalano sporcizia e rifiuti nelle vie del centro, oltre al problema dei parcheggi e della musica serale ad alto volume. Problemi di non facile soluzione, che fanno emergere la necessità di una proposta complessiva alternativa". Nelle scorse settimane aveva fatto discutere la problematicità della raccolta differenziata porta a porta. Cicarè racconta che "ciò che più auspicano i residenti è, sui rifiuti, la tariffa puntuale. I sacchetti in giro non sono più tollerabili. La situazione è dovuta non tanto ai locali, quanto alla poca attenzione o alla non conoscenza delle regole soprattutto da parte di studenti ed extracomunitari. Servirebbero sensibilizzazione e informazione adeguate". Altro argomento della riunione è stato l’accessibilità in auto al centro storico; Cicarè sottolinea che "i residenti hanno la chiara volontà che l’area sia pedonalizzata, con il ripristino della Ztl. Per fare questo il trasporto pubblico va efficientato". Cicarè chiude sottolineando che "in centro i residenti non si sentono affatto rappresentati dal consiglio di quartiere. Serveo, un coordinamento che faccia convergere i bisogni di tutte le categorie: studenti, residenti e commercianti".