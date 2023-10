Assemblea del Cosmari. Per la carica di presidente fumata bianca o altro rinvio?

Alla vigilia dell’assemblea dei soci di Cosmari srl, convocata per oggi per eleggere il nuovo presidente, sono in corso "grandi manovre", non solo all’interno della coalizione di centrodestra (nei giorni scorsi abbiamo riferito di divergenze tra il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica di Forza Italia, e Luca Buldorini, vice presidente leghista della Provincia) chiamata a formulare una proposta. Questa, infatti, ha aperto un confronto con il centrosinistra per definire gli equilibri dell’assetto di governo della società e, quindi, anche del consiglio di amministrazione, che va completato in quanto c’è da riempire il posto lasciato vuoto da Giuseppe Pezzanesi, ex sindaco di Tolentino.

Per tanto tempo si è seguita la logica unitaria in base alla quale la coalizione che esprime il presidente lascia la maggioranza del consiglio di amministrazione (tre a due) alla coalizione avversaria. L’ultima volta, con due membri del consiglio di amministrazione di area centrodestra e altrettanti di area centrosinistra, più l’inserimento dell’ex direttore generale Giuseppe Giampaoli, non riconducibile a nessuno dei due, si è creata una situazione particolare: bisogna vedere se la si intende replicare, oppure no. Sono in tanti a scommettere su un rinvio, ma non è detto: forse si troverà una soluzione all’ultimo minuto.

Intanto, Elia Leonori è stato nominato responsabile tecnico di Cosmari Srl, ruolo decisivo, visto che senza una società non può operare, fino ad oggi ricoperto dallo stesso Giampaoli, poiché in precedenza era "ricompreso" in quello di direttore generale. Leonori è stato scelto dal consiglio di amministrazione che ha vagliato diverse figure professionali esterne. Gli è stato conferito un incarico annuale (rinnovabile) per un compenso di mille euro mensili più Iva. Circa un mese fa il consiglio di amministrazione aveva rassicurato il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, e i sindaci, preoccupati del rischio di una possibile sospensione dell’attività inerente alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Ora è giunta la nomina, anche se la prevista scadenza del 16 ottobre è stata ulteriormente prorogata.

Franco Veroli