Assemblea del Pd, gli iscritti eleggono il nuovo segretario

Si avvicina la fine del commissariamento della sezione portorecanatese del Partito democratico. Questo fine settimana sarà nominato il nuovo segretario, assieme al resto del direttivo. L’appuntamento è per domenica: alle 10 sarà convocata l’assemblea generale degli iscritti nella sede di corso Matteotti, al civico 252. A presiedere la seduta sarà il commissario uscente Andrea Marinelli (nella foto), che per un anno ha preso la reggenza del circolo di Porto Recanati per via delle dimissioni del vecchio direttivo. Come primo punto all’ordine del giorno, compare appunto l’elezione del segretario di sezione. Subito dopo, seguirà l’elezione del vicesegretario e del direttivo locale. Infine, il neo direttivo annuncerà la linea politica che sarà decisa in campo cittadino, con il conseguente dibattito aperto a tutti i tesserati e simpatizzanti del Partito democratico.