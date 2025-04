Assemblea del Pd verso le elezioni: "Uniti per la vittoria alle regionali"

Fine settimana impegnativo per il Pd recanatese che sabato in piazza ha avviato la campagna d’ascolto e domenica ha tenuto l’assemblea degli iscritti e simpatizzanti, al Salone del Popolo aperta dalle relazioni della segretaria Valentina Mordini e del capogruppo in consiglio comunale Andrea Marinelli. "Si è parlato – si legge in una nota del partito – delle politiche di riarmo, del genocidio in Palestina e del folle sovranismo trumpista che con i suoi dazi rischia di innescare una pericolosissima recessione mondiale".

Naturalmente, grande interesse hanno suscitato le prossime elezioni regionali con l’entusiasmo per la candidatura di Matteo Ricci e un ampio dibattito si è innestato sulla politica locale. Molte sono state, in questi 10 mesi di amministrazione Pepa, le interrogazioni e mozioni presentate, dalla logistica scolastica alle manutenzioni stradali, passando per le politiche culturali, fino ai nuovi progetti turistici, per chiudere con la sanità e lo sport. "L’unità, la collaborazione e l’impegno costante di tutti – ha concluso la segretaria Valentina Mordini – rappresenteranno la base per una possibile vittoria alle regionali".