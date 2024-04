Assemblea dell’Unpli tra cariche e bilancio

Si è svolta all’oratorio Don Bosco di Porto Potenza l’assemblea annuale dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), nel corso della quale è stato dato seguito all’approvazione del bilancio 2023 e al rinnovo delle cariche sociali 2024/2028. Erano presenti numerosi presidenti delle Pro loco della provincia, tra cui Francesca Ceci per la Pro loco di Porto Potenza e Giuseppe Castagna per la Pro loco di Potenza Picena. Sono intervenuti il sindaco Noemi Tartabini, a cui è stata consegnata la tessera di socio onorario, il governatore Francesco Acquaroli e il consigliere regionale Anna Menghi. Non sono mancati i consiglieri regionali Unpli, Aldo Foresi e Pina Ramaccioni, e i presidenti provinciali dell’associazione Loredana Caverni (Ancona) e Quinto Sagripanti (Ascoli/Fermo). Quindi, sono state assegnate anche le nuove cariche sociali per quanto riguarda la provincia di Macerata: presidente Silvia Pazzelli, vicepresidente Michela Melatini, segretario Guido Maria Carioli, tesoriere Giuseppe Bonifazi, consiglieri Fabiola Anselmi, Gabriele Ranzuglia, Rolando Biondi, Luciano Cartechini, Roberta Melatini e Provibiri Maria Paola Miliani, Mariella Carnevali e Jorge Quidones.