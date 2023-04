Assemblea di Italia Viva "Casa comune per i riformisti"

"Innanzitutto ha colpito la grande partecipazione". È quanto sottolinea Teresa Lambertucci, coordinatrice provinciale di Italia Viva, in occasione dell’assemblea maceratese del partito che si è tenuta all’Asilo Ricci dove Antonello De Lucia ha fatto gli onori di casa. "Si tratta – aggiunge Lambertucci – di importanti momenti per ascoltare, parlare e confrontarsi. Inoltre è stata anche l’occasione per presentare Fabiola Caprari, una delle coordinatrici regionali". Si parlava di presenze e in sala c’erano molte persone, tra le quali volti noti: Alessandro Maccioni, ex direttore Asl, Piergiuseppe Mariotti, Federico Valori, Ivo Costamagna, Francesco Mantella, Bruno Mandrelli, Franco Zazzetta. Erano presenti anche esponenti di altre forze politiche come Ninfa Contigiani, consigliera comunale del Pd, e la consigliera civica Sabrina De Padova. L’altro coordinatore regionale, e cioè Fabio Urbinati, ha parlato di Sanità e Bolktestein. All’incontro ha partecipato pure Nicola Danti, europarlamentare di Italia Viva.

"È stato lanciato un messaggio chiaro: c’è uno spazio politico – ha detto Lambertucci – capace di racchiudere differenti sensibilità che si riconoscono nelle riforme, negli ideali del garantismo e in tanti punti espressi da Italia Viva". E ancora. "È emerso anche l’impegno – spiega Caprari – di continuare un percorso per condurre anche a una casa comune i riformisti, noi ci candidiamo a essere un’alternativa ai sovranisti e ai populisti in una regione in cui l’Amministrazione sta mostrando i propri limiti su aspetti fondamentali, a partire dalla sanità".

Traspare comunque la voglia di continuare a lavorare sul terzo polo, nonostante i recenti problemi ed emerge il desiderio di proseguire nel processo federativo. Si getta poi lo sguardo avanti nella provincia dove il prossimo anno ci saranno importanti appuntamenti elettorali e per questa ragione si sta lavorando sodo per farsi trovare pronti. Ma c’è anche un’altra data: Renzi ha fissato al 10 giugno a Napoli l’appuntamento per l’assemblea nazionale di Italia Viva.