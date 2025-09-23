Assemblea in ateneo sulla Palestina. Rettore contestato da un collettivo

Il dipartimento di Studi umanistici grida stop al massacro dei palestinesi. Una platea di studenti foltissima ha preso parte all’assemblea promossa ieri dall’Università di Macerata. Voci e testimonianze si sono succedute per due ore al polo Tucci dove, dopo una forte contestazione del collettivo Depangher. Un gruppo di ragazzi ha srotolato nell’aula uno striscione con la scritta "Intifada fino alla vittoria" e ha accusato l’ateneo di "non aver mai reciso i rapporti con l’università israeliana e di aver invitato un professore dell’università di Gerusalemme, Yair Furstenberg, a tenere un convegno la scorsa settimana". Mentre il rettore John McCourt provava ad avviare un dibattito, dal collettivo sono partite urla e accuse: "Falla finita, hai chiuso l’Università con la Celere", i rimproveri rivolti a McCourt. "Possiamo fare un dibattito?", ha provato a dire il rettore. "No, è tardi", le urla. La replica: "Complimenti allora". "No, complimenti ai complici del genocidio", le urla dal collettivo.

Dopo momenti di tensione, il confronto è finalmente partito, con gli studenti che hanno ascoltato alcune testimonianze e sono intervenuti numerosissimi. Tra le parole più significative ci sono state quelle di Rami Youness, docente siriano che ha raccontato come nel suo paese "dopo la caduta del vecchio regime se ne è istaurato uno terrorista. L’Occidente mostra una situazione migliore della precedente, ma la realtà non è questa. Mia moglie e mio figlio appartengono ad una minoranza, massacrata. Ogni due settimane ci sono bombardamenti israeliani. Apprezzo molto il vostro entusiasmo – ha evidenziato riferendosi alla contestazione avvenuta poco prima –, ma la cosa più importante è il dialogo, che deve spegnere il fuoco della guerra". Gianmarco Mereu, intervenendo per Rifondazione comunista, si è rivolto al rettore McCourt sottolineando che "l’università di Gerusalemme dà corsi accelerati a persone che torturano i palestinesi. Capiamo i discorsi di pace, ma molti studenti qui vedono un doppiopesismo nel condannare Hamas come Israele". Lina Caraceni, docente alla facoltà di Giurisprudenza, ha fornito il suo contributo dando "totale solidarietà al popolo palestinese. Le iniziative dal basso, come quella della Global sumud flotilla, sono fondamentali per un cambiamento. Le parole sono importanti, ma vanno compiuti gesti concreti. Anche da cittadini possiamo agire". In seguito, studenti accorsi all’assemblea, anche da istituti superiori della città, hanno dato piccoli, essenziali contributi. Anche alcuni insegnanti sono intervenuti. Una di loro ha letto una poesia di uno studente palestinese, mentre un giovane ha proposto di mandare una delegazione universitaria ad incontrare la presidente del consiglio Meloni. Francesco Orilia, docente alla facoltà di Filosofia Unimc, ha invitato a "rendere manifesto il rifiuto dell’università di avere accordi con Israele", mentre una giovane ha ricordato che "Acquaroli ha permesso a soldati dell’Idf di venire in vacanza nelle Marche. Dobbiamo indignarci, è difficile in questo momento pensare a corridoi umanitari per l’Italia". Numerosi interventi si sono susseguiti fino al termine dell’assemblea, tutti tesi ed evidenziare la violazione israeliana del diritto internazionale, condannando fermamente il massacro dei palestinesi.