Un’assemblea pubblica ricca di spunti, quella svolta mercoledì sera all’oratorio di Porto Potenza, e organizzata dal Pd locale sul tema del turismo. Presenti la coordinatrice dell’assemblea Chiara Ridolfi, il segretario Stefano Dall’Aglio, l’ex deputato Mario Morgoni, e l’ospite della serata Nazareno Franchellucci, sindaco di Porto Sant’Elpidio. Dall’Aglio ha evidenziato la necessità di attuare delle trasformazioni nei servizi, attraverso un percorso condiviso con operatori del settore e cittadini. Mentre Franchellucci ha raccontato la storia di Porto Sant’Elpidio, che grazie a un nuovo lungomare e alla scelta di puntare su grandi eventi, soprattutto sportivi, è arrivata in pochi anni a diventare un’importante meta turistica, oltre i confini regionali. Dalla platea si sono poi susseguiti numerosi interventi, alcuni più propositivi (ad esempio sull’opportunità di potenziare il polo sportivo di San Girio per ospitare manifestazioni di alto livello), altri più critici (in particolare sul tema spiaggiabalneari). In chiusura, Morgoni si è soffermato sulla grande occasione rappresentata da Villa Buonaccorsi: un fiore all’occhiello che può dare un valore aggiunto all’offerta turistica della città.