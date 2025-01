Assemblea pubblica sulla nuova viabilità

Castelnuovo di Recanati si prepara a un appuntamento cruciale per il futuro del quartiere: venerdì 31 gennaio si terrà l’assemblea di tutti i residenti, durante la quale sarà presentato il progetto per una nuova viabilità. L’annuncio è stato dato dall’assessore Maurizio Paoletti nel corso della cerimonia di chiusura di "NataliAMOci". Paoletti ha sottolineato l’importanza di affrontare le problematiche evidenziate dai residenti, come il miglioramento della sicurezza stradale e della qualità della vita urbana. Insieme all’assessore Ettore Pelati, ha rimarcato il valore di iniziative comunitarie, come quelle appena concluse, nel rafforzare il senso di appartenenza e coesione sociale: "Manifestazioni come queste dimostrano che il quartiere è vivo e capace di unirsi non solo per celebrare, ma anche per progettare insieme il proprio futuro". Parliamo dell’evento finale del concorso "Magiche Atmosfere di Natale", che ha premiato l’impegno dei cittadini che, attraverso decorazioni luminose e artistiche, hanno trasformato le strade di Castelnuovo in uno scenario accogliente. La giuria ha assegnato riconoscimenti ex aequo a tre opere meritevoli, con ulteriori premi e attestati di ringraziamento per tutti i partecipanti, un gesto che il presidente del comitato di quartiere, Nikla Cingolani, ha definito "un segno di riconoscimento e di gratitudine per l’impegno e la creatività dimostrati".

Antonio Tubaldi