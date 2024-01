Assemblea pubblica sulla scuola dell’infanzia: "Coloramondo"

Oggi alle 19, nell’auditorium della scuola elementare "Rita Levi Montalcini" di Porto Potenza, ci sarà l’assemblea pubblica incentrata sul progetto della nuova scuola dell’infanzia

"Coloramondo", che sarà demolita e ricostruita. Oltre agli amministratori comunali, ci saranno i progettisti incaricati.

Il Comune ha già anticipato che per l’opera ci sono più di tre milioni e mezzo di finanziamenti statali.

E si tratta di un intervento atteso, perché una porzione del plesso era stata chiusa nel gennaio 2021,

per via dell’inagibilità scattata a causa di alcuni danni ai solai. Inoltre, la nuova struttura sarà composta da tre piazze circolari dove si collocheranno sei aule, bagni, deposito e mensa.

La seconda e la terza aula saranno divise da una parete mobile, in modo da avere uno spazio per le attività ludiche. Mentre nella quarta aula si potrà ricavare un’area da circa 20 metri quadrati, per fare assistenza e sostegno. Dunque, appuntamento questa sera alle 19 nell’auditorium della materna.