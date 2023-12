Assemblea pubblica sulla scuole. Organizza il Pd

Questa sera, alle 21.15 all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, il gruppo consiliare del Partito democratico organizza un’assemblea pubblica. Interverranno docenti, studenti, amministratori e partiti. "Lo scopo dell’iniziativa – spiega il Pd - è informare i cittadini sul corretto lavoro istituzionale di questa giunta nella gestione del complesso tema delle scuole e motivare la correttezza della scelta di una dignitosa soluzione provvisoria. L’obiettivo è non dividersi su un argomento così caro alla città e cercare di trovare insieme la soluzione migliore per porre fine alla situazione di precarietà che dura ormai da troppo tempo. Siamo consapevoli che il polo scolastico rappresenti l’opera principale per ridonare alla città quella centralità nell’entroterra che ormai si è persa ed è per questo che le azioni che sono state intraprese nell’ultimo periodo hanno il fine di spronare la velocizzazione di quell’iter e allo stesso tempo trovare la soluzione provvisoria più adeguata". La cittadinanza è invitata a partecipare.