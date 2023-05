Assemblea pubblica sull’antenna

Assemblea pubblica, questa sera, sul caso dell’antenna di via Piceno. L’hanno organizzata i residenti che si riuniranno nel centro sportivo dell’Anthropos, in contrada Migliarino, alle 21. Un incontro in cui verrà affrontata la questione di una nuova antenna autorizzata sul tetto di una abitazione privata in potenziamento di quella già esistente della Vodafone.

Un impianto che preoccupa i residenti sia sul piano delle emissioni elettromagnetiche, ma soprattutto sotto l’aspetto della sicurezza, anche in relazione alla stabilità dell’edificio che dovrà sopportare il nuovo carico. Come per altre zone della città anche qui, nel rione di San Gabriele, i residenti patiscono il proliferare dei tralicci e sono pronti anche a rivolgersi a un legale per far valere le loro ragioni. Si sono già confrontati con il Comune e con l’Arpam per acquisire tutte le informazioni sulla pratica che ha dato il via libera al nuovo impianto.