Assemblea sul nuovo parco eolico. No da amministratori e cittadini

No al progetto per il parco eolicodustriale sopra all’altopiano di Colfiorito, tra Serravalle e Monte Cavallo. È stato unanime l’appello di cittadini e associazioni all’incontro pubblico di domenica sera, in una sala Tapioka gremita, nel palazzo comunale di Serravalle. L’iniziativa, organizzata da Fabio Cardona, ha avuto come obiettivo informare la cittadinanza su un progetto considerato "sovradimensionato, opaco nelle procedure e privo di ricadute positive per la comunità locale"; prevede l’installazione di aerogeneratori alti 200 metri. "Si teme l’impatto devastante per l’ambiente, la distruzione dell’ecosistema con gravi conseguenze su fauna, flora, paesaggio e qualità della vita" spiegano i promotori. L’area è infatti a ridosso della Palude di Colfiorito e non lontano dal Parco dei Sibillini. "Le procedure sono state promosse da un privato, la Comunanza agraria di Rocchetta, con una multinazionale estera con sede in Italia, senza alcun confronto con i Comuni né alcuna consultazione pubblica" aggiungono. Sono intervenuti politici, rappresentanti di associazioni ambientaliste tra cui Legambiente, Wwf e Tess, poi cittadini e membri di comitati. Altre comunanze agrarie del territorio hanno portato testimonianze dirette e illustrato le petizioni in corso per contrastare progetti simili. Il sindaco Rinaldo Rocchi ha annunciato che il Comune sta predisponendo osservazioni contrarie al progetto, da trasmettere al ministero dell’ambiente entro venerdì. Cardona ha proposto al sindaco di "redigere insieme una sintesi delle istanze emerse nel dibattito, da presentare ai candidati alla presidenza della Regione, chiedendo un impegno pubblico e legislativo chiaro sul tema". Inoltre ha proposto di chiedere l’inchiesta pubblica, e se necessario di coinvolgere gli enti, dalla Provincia alla Regione, per assicurare che ogni passaggio avvenga alla luce del sole.