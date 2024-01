Assemblea sul ’piano casa’ a Civitanova: "Commissione d’inchiesta sulla gestione"

Numerose le presenze alla assemblea pubblica organizzata da Civitasvokta nella sala consiliare. Sono state ampie le disamine del sistema ’piano casa’ e successivamente del bilancio. Una proposta è stata lanciata dall’avvocato Roberto Gaetani. "Istituire – spiega l’associazione Civitasvolta – una commissione d’inchiesta sulla gestione del piano casa a Civitanova, gestione che sembra diversa da tutte le più importanti città marchigiane.

Parallelamente sarebbe opportuno che le commissioni consiliari bilancio e servizi sociali studino per capire il perché non siano stati stanziati i contributi per il pagamento delle bollette vista la mole di milioni prevista nel bilancio di previsione".