Assenti i Cinque Stelle : "No alle passerelle"

Mancava all’appello, al sit-in, il Movimento 5 Stelle, la cui presenza inizialmente era stata prevista. "I gruppi territoriali del M5S della provincia di Macerata esprimono la propria netta contrarietà rispetto all’iniziativa – afferma il coordinatore della provincia di Macerata M5S Stefano Mei –. Riteniamo sbagliato trasformare un tema cruciale come quello della gestione dei rifiuti in una passerella politica a fini elettorali. Per noi la questione Cosmari, e più in generale la gestione dei rifiuti nel nostro territorio, è centrale. Non accettiamo operazioni calate dall’alto, costruite senza coinvolgere chi sul territorio lavora da anni per una gestione sostenibile, equa e moderna. Ricci non è il candidato di alcuna coalizione condivisa: è un’espressione unilaterale del Pd. Se il Pd intende davvero costruire un’alleanza ampia e partecipata, il metodo non può essere quello dei blitz solitari, ma deve fondarsi sul dialogo e sulla co-progettazione. Troviamo inaccettabile che il simbolo del M5S sia stato inserito nei materiali promozionali o di comunicazione relativi a un’iniziativa, pensata, creata e condivisa con altra natura. Questo uso improprio e scorretto sarà segnalato nelle sedi competenti". I gruppi Macerata Interno e Macerata Costa hanno quindi deciso di non partecipare al sit-in, "trasformato in un evento elettorale". "Negli ultimi mesi - affermano i componenti dei gruppi - il M5S ha partecipato a un tavolo con tutte le altre forze progressiste per affrontare le problematiche del Cosmari. A quel tavolo abbiamo portato anni e anni di duro lavoro, denuncia, acquisizione dati e proposte fatte dai nostri portavoce sul territorio. Come Mirella Emiliozzi, Gianni Mercorelli, Domenico Luciani, Stefano Mei, i consiglieri comunali di Macerata Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti. La situazione drammatica del Cosmari parte da lontano e da un uso scellerato che la politica ne ha fatto. Se si usa un’azienda solo come poltronificio per i soliti amici, ignorando competenza, esperienza e professionalità, ecco che questo ricade sui cittadini e sulle aziende sotto forma di rincari ormai quasi annuali". "Stiamo costruendo l’alleanza – ribatte il Ricci - ci vorrà ancora un po’ di tempo, ci stiamo confrontando sul programma; la prossima settimana ci sarà un incontro del tavolo del centrosinistra. E, quando avremo raggiunto l’accordo programmatico, arriveranno anche i Cinque Stelle".