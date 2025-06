"Assenze al Santo Stefano a causa dell’influenza. Impegno per mantenere alti gli standard qualitativi"

"L’aumento di assenteismo per malattia è dovuto a una stagione influenzale che, dati dell’Istituto superiore di sanità alla mano, è stata la peggiore degli ultimi anni. Per questo non riteniamo il dato dell’assenteismo per malattia correlato allo stress da lavoro, elemento da sempre all’attenzione della direzione del Santo Stefano, con monitoraggi costanti". Il Gruppo Kos replica al Nursind (il sindacato autonomo costituito da infermieri e ostetriche), che aveva parlato di "gravi criticità organizzative in diverse unità operative della struttura riabilitativa".

"Lo spostamento del personale è conseguente alla ristrutturazione di un’ala dell’istituto – prosegue il Gruppo Kos –, che ha comportato una riorganizzazione del personale occupato nei reparti su cui insistono i lavori. Con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, è stato condiviso di individuare soluzioni che potessero garantire la continuità occupazionale, con senso di responsabilità da entrambe le parti e nell’interesse del personale. Per far fronte alle dimissioni stiamo intervenendo con apposite campagne di ricerca e selezione di nuovo personale, a garanzia dello standard qualitativo, contrattuale e normativo. Sulle turnazioni, da tempo abbiamo instaurato relazioni di confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato all’Istituto Santo Stefano, nel rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali, con l’obiettivo di trovare soluzioni positive. L’impegno di Kos resta alto e costante per mantenere gli standard qualitativi e assistenziali, nell’interesse di tutto il personale e degli ospiti delle strutture".