"Assenze in crescita, anticipato l’orario"

Non è la prima volta che nel mese di luglio la Sundays Project di Tolentino registra un alto tasso di assenze. Si tratta di un’azienda di servizi che lavora per le fonderie attraverso la smerigliatura e la verniciatura di getti di ghisa di medie e grandi dimensioni. "Per la verniciatura – spiegano i due soci, Roberta Ermini e Andrea Vallesi – si lavora otto ore al giorno al forno (che ha temperatura perenne al di sopra dei 200 gradi). Invece nell’area smerigliatura non c’è il forno, ma ogni ragazzo lavora in cabina e deve indossare tutti i dpi, maschera facciale, guanti, tuta, grembiule protettivo in pelle crosta rinforzato. La smerigliatura è ad alta frequenza, con calore e scintille, ecco perché sono necessari i dispositivi di sicurezza. In entrambe le aree, la temperatura che si registra va dai 35 ai 40 gradi, come all’esterno diciamo. Trattandosi di un lavoro a porte aperte, non avrebbe senso installare condizionatori. Gli operai, la nostra forza, sono tutti giovani e principalmente di origine indiana; gli italiani non vogliono più fare questo lavoro. A luglio aumentano le assenze: per cercare di ovviare al problema, abbiamo anticipare ulteriormente l’orario di inizio alle 6.45 perché almeno al mattino è un po’ più fresco. L’orario va dalle 6.45 alle 15.45".