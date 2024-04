Assessore e commercianti: "Luminarie, la Laviano è in conflitto d’interessi"

Da un lato la protesta per le luci in centro chieste da una associazione di commercianti, dall’altro il finanziamento delle luci a Colleverde chieste da un’altra associazione: parla di conflitto di interessi il consigliere comunale del Pd, Andrea Perticarari, a proposito dell’assessora Laura Laviano.

"Con determina 583 del 23 aprile, il Comune affidava all’Enel i lavori per la fornitura elettrica per 610 euro – scrive Perticarari -. Una determina come altre, se non fosse che muoveva da una richiesta dell’Associazione commercianti Macerata Acm per eventi non precisati per due giorni, in occasione degli Aperitivi europei a Colleverde. In una città amministrata in maniera trasparente, questo non dovrebbe creare allarmismi, anzi. Sono doverosi i complimenti all’Associazione per aver creato una manifestazione anche fuori dal centro. Purtroppo, però, la determina viene dopo le polemiche legate alla fornitura elettrica per otto mesi per 1.400 euro, per le luminarie installate in centro dall’altra Associazione dei commercianti. Ora io mi baso su quanto leggo e non leggo sui giornali e sugli atti amministrativi. Leggo di un assessore al Commercio e di un’Amministrazione che non sono riusciti a rilanciare il commercio, e per dire ciò è sufficiente avere gli occhi.Leggo di un assessore al Commercio che di fronte alla spesa di 10mila euro da parte di privati, fa polemica in giunta per i 1.400 euro in otto mesi a carico della città: e la cosa non è stata mai smentita dalla stessa. Leggo di un assessore che dopo le critiche mosse da un’associazione di commercianti intimidisce la stessa con lo spettro di querele.Non leggo poi, ma non mi meraviglia perché non dice né decide mai nulla, una presa di posizione del sindaco che si è limitato a dire che l’assessore deve parlare con il presidente dell’Associazione dei commercianti del centro: geniale! Leggo poi, ora, che per due giorni il Comune, giustamente, spende 610 euro per la stessa cosa della polemica sulle luminarie, ma per una diversa Associazione dei commercianti, senza alcuna polemica dell’assessore al Commercio. Quale può essere la credibilità di questo assessore? Come può Laura Laviano essere imparziale dopo la minaccia di querelare chi dovrebbe tutelare? Con quale logica si criticano 1.400 euro in otto mesi, quando poi se ne danno 610 per lo stesso motivo? Tenuto conto di tali contraddizioni, della minaccia di denunce contro coloro con cui si dovrebbe collaborare, come può un sindaco non prendere una posizione netta a tutela dei commercianti revocando l’assessora a causa del conflitto di interessi che si è venuto a creare?".