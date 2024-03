Macerata, l’assessore Iommi dimesso dopo il malore: "Grande paura, ma ora sono a casa"

Macerata, 7 marzo 2024 – Dopo 16 giorni in ospedale, tra rianimazione e pneumologia, martedì è tornato a casa l’assessore Silvano Iommi: "È stato un bello spavento, ma per fortuna la possiamo raccontare". La mattina del 19 febbraio, l’architetto aveva avuto un malore.

"Da qualche giorno sentivo un po’ di debolezza, e la sera avevo qualche linea di febbre – racconta –, ma non pensavo fosse niente di grave. Il 19 invece mi sentivo male e ho chiamato mia moglie, che per fortuna mi ha sentito subito, perché poi sono svenuto. Abitiamo vicino all’ospedale, quindi i soccorsi per fortuna sono arrivati in pochi minuti".

Il personale sanitario ha rianimato l’assessore e l’ha subito portato in ospedale. "Sono circolate notizie un po’ inesatte su quello che mi è successo, si è parlato di problemi cardiaci, addirittura qualcuno ha detto che ero stato operato a cuore aperto. Ma niente di tutto questo, è stata una polmonite allo stadio iniziale, unita a qualcos’altro, ma nulla che riguardi il cuore. Per qualche giorno sono stato in rianimazione. Pensavo che "eccellenza" fosse un modo di dire, invece ho sperimentato un afflato umanitario forte, al di là delle cure mediche. È una specie di vento fatto di attenzione, di piccole cose, un tratto distintivo del reparto. Quando mi sono risvegliato in ospedale, la prima immagine è stato il viso sorridente di un medico che mi parlava, poi un’infermiera, e grazie a loro ho superato quel momento. Un’immagine che mi ha colpito molto è anche quella stampata sulle felpe di tutto il personale: ogni reparto ha una felpa con un logo distintivo. In rianimazione il logo è un cuore bianco e rosso, che merita il Compasso d’oro per la grafica. Ho l’idea che anche quell’immagine mi abbia aiutato, voglio chiedere se è possibile avere quella felpa".

Anche queste piccole cose hanno alleviato una situazione che, almeno all’inizio, era abbastanza spaventosa. Dalla rianimazione, l’assessore è stato trasferito nell’area critica di pneumologia. "Lì vedevo le felpe con l’immagine di due polmoni puliti. Anche in quel reparto sono stato seguito con grande attenzione. Tutto il personale che ho conosciuto merita di essere ringraziato. Pneumologia e rianimazione sono davvero reparti che funzionano, e che non devono portarci via: ci vogliono anni per costruire quella qualità, non solo tecnico-professionale ma umana. Si respira un affetto che ti colpisce".

Con le cure, l’assessore è guarito dalla polmonite, e ora resta solo un dolore alla spalla, causato da una frattura all’omero provocata dalle manovre di rianimazione del 19 febbraio. La notizia del ricovero aveva colpito tantissime persone. "Ho riscontrato una vicinanza commovente, non me l’aspettavo. Ho ricevuto tanti messaggi da politici di tutti gli schieramenti e mi ha fatto piacere".