Assessore revocato. Niente sospensiva

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva da parte dell’ex assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi. Questi, assistito dall’avvocato Marco Gasparri, aveva presentato istanza per sospendere gli effetti del decreto con cui il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi gli aveva revocato le deleghe. L’ordinanza cautelare è solo sulla sospensiva, poi ci sarà la fase di merito che deciderà sul ricorso con cui è stato chiesto proprio l’annullamento della revoca. Secondo il Tribunale amministrativo regionale non ci sono i presupposti per accogliere la domanda cautelare, per cui bisogna aspettare la fase di merito, con la relativa sentenza (i tempi di solito sono lunghi). "Prendiamo atto dell’ordinanza cautelare emessa all’esito di un esame sommario e non di una valutazione completa e approfondita, riservata alla sede di trattazione del merito. Nei prossimi giorni faremo le nostre considerazioni", ha commentato l’avvocato Gasparri, sperando nel prossimo step. Il Comune in questa vicenda è seguito dai legali Andrea Calzolaio e Stefano Torregiani, per una spesa di 17mila euro. "Soldi pubblici che potevano essere destinati ad altro", è l’unico commento del sindaco Mauro Sclavi. Occorre attendere la sentenza. Gobbi aveva annunciato di voler fare ricorso a febbraio, dopo la cacciata. Le ex assessore Elena Lucaroni e Flavia Giombetti invece non hanno optato per questa strada.