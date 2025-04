Assicurazione e responsabilità sanitaria, infermieri a raccolta

Assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche di Macerata, poi il convegno "Assicurazione e responsabilità sanitaria": questi gli eventi accolti dall’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti con la partecipazione di infermieri, medici, tecnici e altri professionisti della salute. Tra i relatori l’avvocato Italo Partenza, fondatore di Itc Law e vincitore del premio Top Legal 2025 con il suo studio milanese; gli avvocati Davide Pennisi e Roberta Victoria Nucci; l’avvocato Giancarlo Giulianelli, garante dei diritti alla persona per la Regione; Pietro Pinciaroli in rappresentanza dell’Ordine dei medici e Jacopo Negri, presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp della Regione.

Presente anche l’assessore alla Salute della Regione Marche, Filippo Saltamartini. Ha concluso i lavori il presidente dell’Opi Macerata, Sandro Di Tuccio. Prossimo appuntamento il 12 maggio per la Giornata Internazionale degli Infermieri, nella Sala della Confartigianato di Macerata per parlare di bioetica e Codice deontologico con Maria Grazia De Marinis, ordinaria in Scienze infermieristiche all’Università Campus Biomedico di Roma, e Giuliana Masera, membro della Commissione Albo Infermieri della Fcopi e redattore dell’ultimo Codice Deontologico dell’Infermiere 2025.

re. ma.