Assicurazione fasulla, truffatori scoperti

L’auto era assicurata. Anzi, no. La sconcertante sorpresa un residente a Cingoli l’ha avuta quando è andato a rinnovare la polizza Rc: dall’agenzia gli è stato comunicato che essa risultava inesistente. Eppure l’aveva stipulata, o almeno credeva di averla perfezionata, subito dopo che su internet aveva incrociato un sito che pubblicizzava un’agenzia broker assicurativa in grado di praticare prezzi particolarmente convenienti sulle polizze Rc auto. Convinto di aver fatto un affare, il cingolano ha proceduto a concludere l’acquisto on-line, effettuando il richiesto pagamento tramite bonifico bancario per l’importo di 300 euro. Ma soltanto dopo un certo periodo di tempo (in cui, stando all’effettiva situazione, l’auto è stata priva di copertura, con quale rischio per il proprietario e conducente, è facilmente desumibile) il contraente ha avuto la certezza che la polizza acquistata era falsa. Quindi non gli è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri, presentando una circostanziata querela. Seguendo il flusso finanziario della transazione, gli inquirenti hanno accertato che l’Iban utilizzato per il saldo dei 300 euro era riconducibile a una carta prepagata ricaricabile, attivata e usata da uno dei due autori del raggiro, domiciliati nella provincia di Napoli, che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di truffa.

Gianfilippo Centanni