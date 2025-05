"Assist all’inclusione". Basket senza barriere

Giovani cestisti e ragazzi con disabilità in campo insieme per abbattere le barriere che spesso li dividono. È stata presentata a Montegranaro, nella sede della Sutor Basket, la seconda edizione di "Assist all’inclusione", torneo in cinque tappe che coinvolge le squadre under 13 del Ponte Morrovalle, Il Picchio Civitanova, Sutor Montegranaro e Nuova Petritoli basket, Fochi Pollenza e Porto San Giorgio Basket: a loro si aggregheranno in campo i ragazzi dell’Anthropos Civitanova. La prima tappa oggi a Montegranaro, la festa finale il 27 giugno a Montecosaro, nel mezzo Morrovalle, che ospiterà la terza giornata l’8 giugno. A organizzarla è la società Il Ponte, con il Comune e Patto educativo territoriale. "È con profonda emozione che Morrovalle partecipa a questo torneo inclusivo – ha affermato l’assessore allo sport Desirèe Lupi –. Manifestazioni come questa ci ricordano che il vero spirito sportivo non si misura solo nei risultati, ma nella capacità di abbattere barriere e valorizzare ogni singola persona". "Un’iniziativa che ricalca i valori che sosteniamo attraverso il Patto educativo territoriale – ha ribadito il vicesindaco Fabiana Scarpetta –, riguarda le fragilità ma soprattutto i ragazzi, che sono i veri protagonisti". Le fa eco Gionata Amaolo, presidente del Ponte basket. "Quando quest’anno abbiamo proposto ai ragazzi di rifarlo dopo l’esperienza dell’anno scorso ne sono stati felicissimi – ha sottolineato –. A Morrovalle siamo fortunati ad avere il Patto educativo territoriale e abbiamo pensato di coinvolgerlo, visto che si occupa di sociale".