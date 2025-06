"Assist all’inclusione", giovani cestisti in gara al parco Pegaso

Tutto pronto al parco Pegaso di Morrovalle per la terza tappa di "Assist all’inclusione", il torneo in cinque appuntamenti che vede giocare fianco a fianco i ragazzi delle squadre under 13 di Il Ponte Morrovalle, Il Picchio Civitanova, Sutor Montegranaro e Nuova Petritoli Basket, Fochi Pollenza e Porto San Giorgio Basket con quelli dell’Anthropos Civitanova (nella foto), realtà leader in Italia dello sport paralimpico, che con la squadra per ragazzi con sindrome di Down ha vinto titoli nazionali e portato giocatori alla Nazionale plurimedagliata.

Sono in programma quattro partite dalle 9 alle 13 di oggi, nel campo che si trova all’interno dell’area verde di Trodica, in via XXV Aprile. A organizzare la manifestazione è la società sportiva Il Ponte Morrovalle, con la collaborazione del Comune e del Patto educativo territoriale. Il progetto punta a sensibilizzare la comunità sul valore dello sport inclusivo, promuovendo un modello positivo dove le differenze diventano una ricchezza.

d. p.