Assiste il padre in ospedale. Ritrova l’auto senza ruote

Mentre era in ospedale per assistere di notte il padre malato, qualcuno ha pensato bene di portargli via le quattro gomme con i cerchi in lega dell’auto. Una bruttissima sorpresa per un 50enne recanatese, che ieri non ha potuto fare altro che denunciare il furto subito. Ad accorgersene, ieri mattina presto, sono stati alcuni passanti, che in via Santa Lucia hanno notato la Nissan Qashqai appoggiata su quattro blocchetti di legno, senza gli pneumatici. Uno spettacolo che, finora, qui non si era mai visto. È stata chiamata la polizia locale e la pattuglia, accorsa sul posto, ha rintracciato il proprietario informandolo dell’accaduto.

Il recanatese, che aveva lasciato l’auto nei pressi dell’ospedale domenica pomeriggio per stare vicino al padre malato, ha presentato subito dopo la denuncia in caserma e ora gli agenti proveranno a individuare i responsabili. Nella zona, a quanto sembra, non ci sarebbero telecamere comunali, ma solo qualcuna privata e quelle dell’ospedale che, si spera, potrebbero aver rilevato qualche elemento utile alle indagini. È possibile che gli autori cercassero proprio gomme e cerchioni per quel modello specifico di auto, e che avendole trovate, anche piuttosto nuove, non abbiano esitato a prenderle correndo il rischio di essere beccati, in una zona trafficata e controllata come le vicinanze dell’ospedale.

Ma il furto non è stata l’unica richiesta di intervento per la polizia locale, che ieri ha avuto una mattinata di fuoco. La prima segnalazione ha riguardato il danneggiamento di un veicolo che era in sosta lungo viale Indipendenza, e anche su questo episodio sono in corso le indagini. In corso della Repubblica c’erano auto parcheggiate negli spazi riservati al giudice di pace, una è risultata anche senza revisione; sono state multate e rimosse. Ci sono stati posti di controllo al polo Bertelli in via Bramante e in via Roma. Sette richieste di intervento hanno riguardato vetture in sosta irregolare. In via Zorli, in particolare, le auto lasciate negli spazi vietati hanno mandato in tilt il semaforo e la circolazione della zona. Anche in via dei Velini ci sono stati problemi a causa di un cantiere: il semaforo funzionava male e si sono create lunghe code. C’è stato anche un piccolo incidente, per fortuna senza feriti. Infine un’auto ha avuto un’avaria nella galleria delle Fonti, ed è stato necessario rimuoverla con il carro attrezzi, anche qui con alcuni disagi alla circolazione.