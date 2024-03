Assistente commerciale, operaio e colf part time

Un assistente commerciale per attività di back e front office in agenzia di consulenti finanziari. Requisiti: ottima conoscenza del pacchetto office, diploma o laurea, buona conoscenza della lingua inglese; preferibilmente domiciliato a Civitanova (codice offerta 206725). Si cerca addetto all’assistenza di persona non autosufficiente. Contratto a tempo indeterminato, orario full time. Sede di lavoro Potenza Picena (codice offerta 426027). Un addetto alla manovia. Sede lavoro: Potenza Picena. contratto a tempo determinato (trasformabile/rinnovabile). Orario: tempo pieno 40 ore, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 (codice offerta 7532). Si cerca una colf. Contratto a tempo indeterminato. Orario part time. Sede di lavoro Morrovalle (472739). Curriculum a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.